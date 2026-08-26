Утром 26 августа в Геленджике АИ-95 доступен на двух АЗС, АИ-92 — на пяти

По состоянию на 9:00 26 августа в Геленджике АИ-95 есть на двух АЗС, АИ-92 — на пяти, дизельное топливо — на восьми. Бензовозы с АИ-92 и другими видами топлива ожидаются на нескольких заправках во второй половине дня, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Роснефть»: на АЗС в микрорайоне Черемушки, Велес, и на улице Туристической доступны АИ-92 и ДТ. Бензовозы с АИ-92 ожидаются во второй половине дня.

«Лукойл»: на АЗС в районе кольца на М-4 «Дон» есть АИ-92 в ограниченном количестве и ДТ. В селе Архипо-Осиповка доступны АИ-95, АИ-92 и ДТ.

«Газпромнефть»: на АЗС на М-4 «Дон» доступны АИ-95, АИ-92 и ДТ, бензовоз ожидается во второй половине дня. На АЗС на улице Ходенко и Сухумском шоссе — только ДТ.

«Уфимнефть»: на АЗС на М-4 «Дон» доступно дизельное топливо.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко