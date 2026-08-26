Мэрия Екатеринбурга отказала в установке бюста Иосифа Сталина

Администрация Екатеринбурга заявила, что в городе не определена подходящая площадка, позволяющая обеспечить «достойное и уместное» размещение бюста Иосифу Сталину, следует из ответа главы Главархитектуры Руслана Габдрахманова президенту грузинского общества «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили. Установку бюста рекомендовали рассмотреть в музее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Сергин / vk.com Фото: Дмитрий Сергин / vk.com

Напомним, в прошлом году грузинская диаспора предложила установить бюст генеральному секретарю ЦК КПСС. Вопрос должны были рассмотреть на комиссии по топонимике администрации Екатеринбурга, но, «после бурных дебатов» с инициаторами установки бюста, вопрос сняли с рассмотрения и отправили на доработку для подбора «иных возможных» мест размещения бюста.

«При размещении объектов монументального искусства важно, чтобы они гармонично вписывались в городскую среду. Такой объект должен соответствовать градостроительным и эстетическим требованиям, органично сочетаться с существующей и перспективной застройкой, пешеходной инфраструктурой, а также историко-культурным значением и обликом территории»,— следует из ответа Руслана Габдрахманова. В связи с этим департамент архитектуры рекомендовал рассмотреть возможность установки бюста Иосифу Сталину на территории одного из музейных комплексов Екатеринбурга. «В музейном пространстве бюст И.В. Сталина был бы уместен именно как памятник исторически значимой фигуре: его можно было бы представить в связи с материалами о соответствующей эпохе»,— следует из ответа Главархитектуры.

«Предлагать установить памятник такому человеку внутри музейных стен — значит принизить его заслуги, низвести фигуру до уровня безликого экспоната»,— в ответ на это заявил Нукри Чавлеишвили.

В качестве «восстановления исторической справедливости» господин Чавлеишвили привел в пример открытие монументов Сталину в Вологодской области. «Мы требуем немедленно прекратить волокиту и вернуть вопрос о месте установки памятника в открытое общественное поле. Мы не приемлем отговорку "не подобрано место", так как в городе существуют исторически обоснованные адреса»,— добавил глава «Сакартвело». Он предложил поставить бюст на ул. Мира, где в советский период располагалась усадьба, связанная с именем Сталина, на Уралмаше, еще один вариант — площадь перед Окружным домом офицеров, как место воинской славы.

Представители организации намерены обратиться с открытым обращением к президенту Владимиру Путину, губернатору Денису Паслеру и в Общественную палату РФ.

Мария Игнатова