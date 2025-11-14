В мэрии Екатеринбурга сняли с рассмотрения вопрос об установке бюста Сталина

Комиссия по топонимике администрации Екатеринбурга «после бурных дебатов» с инициаторами установки бюста Иосифа Сталина в городе сняла вопрос с рассмотрения, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин на своей странице во «ВКонтакте». «Взгляды разделились, они были категоричны и диаметрально противоположны. Кто-то на заседании предлагал провести опрос или даже референдум, звучали и иные предложения, о которых писать не буду, дабы не разжигать»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Дмитрий Сергин / vk.com Фото: Дмитрий Сергин / vk.com Фото: Дмитрий Сергин / vk.com Следующая фотография 1 / 3 Фото: Дмитрий Сергин / vk.com Фото: Дмитрий Сергин / vk.com Фото: Дмитрий Сергин / vk.com

Господин Сергин добавил, что, несмотря на отсутствие решения, администрация и инициаторы установки бюста продолжат обсуждение предложения. «Абсолютно точно, чего нам не надо в данный момент, так это противостояния в обществе. Видимо, сейчас не время»,— отметил депутат.

С инициативой установить бюст вождю в Екатеринбурге вышли представители Свердловской региональной общественной организации «Грузинское общество "Сакартвело"», Центра Сталина и Региональной общественной организации Свердловской области «Интернациональный союз диаспор». Заявители предложили разместить его на Уралмаше у гостиницы «Мадрид», на пересечении бульвара Культуры и улицы Красных партизан или в центре города у «Дома офицеров Центрального военного округа».

Руководитель грузинского общества «Сакартвело» и «Интернационального союза диаспор» Нукри Чавлеишвили, выступая за установку бюста в своих социальных сетях, заявил, что Иосиф Сталин, как «великий созидатель, сделал невероятно много для того, чтобы Советский Союз поднялся с колен». «Но есть и другой, не менее важный запрос от людей. Сегодня огромный спрос в обществе — на порядок и справедливость. Люди просят, чтобы чиновники не воровали, а работали на благо страны. И для многих Сталин является символом самого жесткого порядка и ответственности власти»,— заявил он.

Василий Алексеев