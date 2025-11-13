Грузинская диаспора предложила установить бюст Сталина в Екатеринбурге

С предложением установить в Екатеринбурге бюст Иосифа Сталина в администрацию города обратились представители Свердловской региональной общественной организации «Грузинское общество "Сакартвело"», Центра Сталина и Региональной общественной организации Свердловской области «Интернациональный союз диаспор». По словам депутата екатеринбургской гордумы Дмитрия Сергина, вопрос об установке бюста рассмотрят на комиссии по топонимике в пятницу, 14 ноября.

Фото: Дмитрий Сергин / vk.com

Конкретное место размещения бюста в заявлении не указано, но есть «желаемые заявителем локации». Например, инициаторы предлагают установить бюст на Уралмаше у гостиницы «Мадрид», на пересечении бульвара Культуры и улицы Красных партизан или в центре города у «Дома офицеров Центрального военного округа».

Руководитель грузинского общества «Сакартвело» и «Интернационального союза диаспор» Нукри Чавлеишвили, выступая за установку бюста в своих социальных сетях, заявил, что Сталин, как «великий созидатель, сделал невероятно много для того, чтобы Советский Союз поднялся с колен». «Но есть и другой, не менее важный запрос от людей. Сегодня огромный спрос в обществе — на порядок и справедливость. Люди просят, чтобы чиновники не воровали, а работали на благо страны. И для многих Сталин является символом самого жесткого порядка и ответственности власти»,— заявил Нукри Чавлеишвили.

Фото: Дмитрий Сергин / vk.com

Руководитель организаций обратился и к тем, кто против установки памятника: «Давайте относиться к истории как к уроку. Если вы считаете его правление ошибочным — значит, мы не должны повторять эти ошибки. А если видим в его эпоху величие и мощь страны — значит, мы можем этим гордиться. Я считаю, что установка памятника — это дань уважения человеку, который в сложнейшее время делал все для укрепления и защиты нашей Родины».

Напомним, ранее памятник Иосифу Сталину был открыт в Вологде по инициативе губернатора Георгия Филимонова. Предложения по установке монументов выдвигались в Саратовской, Нижегородской, областях, Орле и других регионах.

Мария Игнатова