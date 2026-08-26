В Анапе утром 26 августа работают 23 АЗС, АИ-100 остается в дефиците

По состоянию на 9:30 26 августа в Анапе работают 23 автозаправочные станции. АИ-92 доступен на 16 АЗС, АИ-95 — на 13, дизельное топливо — на всех 23 работающих станциях. АИ-100 временно отсутствует, сообщает пресс-служба администрации города. На 10 АЗС собственники ввели ограничения: топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще на 15 АЗС действуют лимиты на заправку в баки автомобилей: АИ-92 и АИ-95 — до 30 л на шести АЗС; АИ-92, АИ-95 и ДТ — до 40 л на четырех; ДТ — до 50 л на шести и до 60 л на четырех АЗС.

В администрации Анапы отмечают, что информация актуальна на 9:30 и в течение дня может меняться. Жителей и гостей курорта просят не закупать топливо впрок, чтобы снизить нагрузку на АЗС и сократить очереди.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко

Анна Гречко