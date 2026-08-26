Бюджет Ростова-на-Дону увеличился на 1,4 млрд рублей

Доходы и расходы бюджета Ростова-на-Дону на 2026 год выросли на 1,4 млрд руб. Теперь доходы составят 69,4 млрд руб., расходы — 67,7 млрд руб. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Дополнительные средства направят на ликвидацию последствий урагана 25 июля: валку и обрезку деревьев, капитальный ремонт ФОКа на территории Гребного канала Дон, а также восстановление образовательных учреждений. Часть денег пойдет на ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, обустройство остановочных комплексов и поддержку транспортной отрасли, включая субсидии электротранспортным предприятиям.

Кроме того, средства выделят на обустройство и ремонт контейнерных площадок ТКО, детских игровых комплексов, а также на ремонт парковой зоны Набережная. Запланированы дополнительные работы по завершению капитального ремонта жилых помещений многоквартирного дома по ул. Уланская, 13 литер 24.

За счет резервного фонда правительства Ростовской области 12 образовательных учреждений получат мебель, игровое и компьютерное оборудование. Также предусмотрены ремонт и обустройство покрытий на детских и спортивных площадках в парках им. Н.А. Островского и Осенний, текущий ремонт библиотеки им. Зои Космодемьянской, закупка и монтаж оборудования для современных спортивных площадок.

Отдельная статья расходов — социальная поддержка: меры помощи детям-сиротам, семьям участников СВО, компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, а также обеспечение жильем молодых семей.

Мария Хоперская