На Кубани количество индивидуальных предпринимателей за год выросло на 6,2%

В Краснодарском крае за январь—июль 2026 года количество индивидуальных предпринимателей (ИП), являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), увеличилось на 1,2% (или на 3 тыс. человек). По отношению к аналогичному периоду прошлого года прирост составил 6,2% (или 14,9 тыс. человек). По количеству ИП Кубань занимает 3-е место среди российских регионов, уступая только Москве и Московской области, и 1-е место среди регионов ЮФО. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В общем количестве субъектов МСП индивидуальные предприниматели составляют большинство — 80,2% (или 255,7 тыс. человек по состоянию на 1 августа 2026 года). Для сравнения — в целом по России на ИП приходится 69,7% от общего количества субъектов МСП.

По данным ведомства, в Краснодарском крае действует 318,8 тыс. субъектов МСП. За январь—июль их количество выросло на 1,1% (или на 3,3 тыс. ед.), а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 3,6% (или 11 тыс. ед.).

«Кубань удерживает лидирующие позиции по количеству субъектов МСП — первое место в ЮФО и четвертое среди всех российских регионов (после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Субъекты МСП Краснодарского края формируют значительную часть — более 41% от всех субъектов МСП в ЮФО. Население нашего региона — это, безусловно, люди со значительной личной мотивацией, готовые взять на себя риски и ответственность, проявить лидерство и талант, что необходимо для продуктивной предпринимательской деятельности»,— отметили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что Краснодарский край является одним из самых густонаселенных регионов России — третий в стране после Москвы и Московской области. «Как заявил в мае губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на Кубани, по подсчетам полиции по количеству функционирующих сим-карт и иным косвенным признакам, живет почти 10 млн человек, что практически на треть больше официальной статистики. Соответственно, в нашем регионе огромный потребительский рынок, высокая потребность населения в разнообразии товаров, работ, услуг, а значит, и высокая конкуренция за все бизнес-ниши»,— рассказали в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Маргарита Синкевич