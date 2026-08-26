Объем продаж противоаллергических средств системного действия в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года увеличился на 14%, достигнув 597,2 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе аналитической компании DSM Group. Врач-аллерголог-иммунолог Клиники Екатерининская Наталья Сильченко связывает рост продаж препаратов с активной фазой цветения растений, характерной для южного региона, которая начинается весной и заканчивается к середине осени.

Наталья Сильченко

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«Сезонность — главный драйвер спроса. У нас на Кубани все начинается с марта, когда пылят деревья, в мае подключаются злаковые и луговые травы, а к концу июля эстафету принимают сорные растения, и в первую очередь — амброзия. Поэтому пациенты-аллергики вынуждены закупаться препаратами уже с весны, и этот процесс продолжается практически все лето. И расслабляться рано — впереди осень, время обострения аллергии на пыльцу, пыль, плесень и пр. К примеру, пыльца амброзии при теплой погоде держится в воздухе вплоть до середины октября.

К тому же влажная осенняя среда провоцирует рост плесневых грибов в опавшей листве, а когда включают отопление, в помещениях резко увеличивается концентрация пылевых клещей. Так что высокий спрос на антигистаминные препараты сохранится как минимум до конца октября.

Теперь о том, почему вообще развивается аллергия. Здесь всегда работает комплекс факторов. На первом месте — наследственность, но передается по наследству не конкретный аллерген, а общая склонность к гиперреактивности организма. К этому добавляются внешние триггеры: плохая экология, табачный дым, нерациональное питание с обилием искусственных добавок, а также тяжелые инфекции, перенесенные в детстве.

Самое опасное, что пациенты часто не распознают аллергию вовремя. Ее классический образ — это насморк и слезотечение, но есть и нетипичные симптомы: осиплость голоса, першение, сухой кашель, из-за чего люди путают ее с ОРВИ. А еще аллергия может маскироваться под хроническую усталость, слабость или даже проблемы с ЖКТ — вздутие, запоры, диарею. Вместо того чтобы обратиться к врачу, люди начинают лечиться от "несуществующих" болезней, и это только ухудшает состояние.

И здесь я хочу предостеречь от главных ошибок. Самая частая — самолечение, особенно когда хватаются за антигистаминные препараты первого поколения. Они вызывают сонливость и заторможенность, действуют всего несколько часов, но многие до сих пор их пьют. Также большая проблема — бросать терапию при первом же улучшении, что гарантирует рецидив. И, конечно, ни в коем случае нельзя заменять полноценное лечение народными средствами или БАДами — это лишь оттягивает время и усугубляет воспаление. Повторю ключевое правило: противоаллергическую терапию надо начинать заранее, до появления симптомов, а не когда воспаление уже запущено. Тогда контролировать его гораздо легче.

И напоследок развею несколько живучих мифов. Многие думают, что если постоянно контактировать с аллергеном, то привыкнешь и болезнь пройдет. Это в корне неверно — наоборот, длительное воздействие только утяжеляет состояние. Еще один стереотип: аллергия начинается в детстве. Нет, она может дебютировать в любом возрасте, просто у детей чаще бывают кожные проявления, а у взрослых — респираторные. И кстати, вопреки расхожему мнению, тополиный пух сам по себе не аллерген, он всего лишь механически переносит пыльцу трав, цветущих в этот период».