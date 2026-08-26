На Дону выявили факт недостоверного декларирования 9,5 тысячи тонн пшеницы

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявило факт недостоверного декларирования 9,5 тыс. т продовольственной пшеницы в Кагальницком районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Установлено, что юридическое лицо, занимающееся производством и реализацией зерновых культур, приняло декларацию о соответствии на пшеницу на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности. В частности, не проводились испытания на определение остаточных количеств пестицидов, применявшихся при выращивании зерна.

Управление признало декларацию о соответствии недействительной, чтобы исключить обращение зерна, не отвечающего требованиям технического регламента.

Мария Хоперская