Финансирование госпрограмм Дагестана выросло на 8,8 млрд рублей в 2026 году

Объем финансирования государственных программ Дагестана в 2026 году вырос на 8,8 млрд рублей и составил 221,6 млрд рублей. Об этом «РБК Кавказ» сообщили в министерстве экономического развития республики. Для сравнения: в 2025 году на реализацию госпрограмм было направлено 203,6 млрд рублей.

Число программ также увеличилось — с 38 в 2025 году до 39 в этом. По данным ведомства, за первое полугодие 2026 года уже освоено 94,7 млрд рублей.

Наибольший объем средств приходится на сферу образования — 65,2 млрд рублей. На втором месте здравоохранение — 36,5 млрд рублей, на третьем — транспорт — 28,8 млрд рублей. На строительство и ЖКХ предусмотрено 21,5 млрд рублей, на социальную поддержку — 17 млрд рублей.

Мария Хоперская