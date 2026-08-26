Ростовская строройфирма выплатит 1,3 млн рублей за срыв договора подряда

Ростовская строительная фирма обязана выплатить заказчице 1,3 млн руб. за неисполненный договор подряда. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В марте 2025 года жительница Ростова заключила с компанией соглашение на выполнение строительных работ и полностью внесла оплату — 580 тыс. руб. По условиям договора работы следовало завершить в течение 30 рабочих дней.

Фирма выполнила лишь часть обязательств на сумму 147,8 тыс. руб., после чего прекратила работы. Заказчица потребовала вернуть оставшиеся средства, однако компания претензию проигнорировала.

При содействии специалистов Роспотребнадзора женщина обратилась в суд. Советский районный суд Ростова-на-Дону взыскал с фирмы 432,1 тыс. руб. невыполненных обязательств, аналогичную сумму в качестве неустойки, 5 тыс. руб. компенсации морального вреда и 434,6 тыс. руб. штрафа.

Итоговая сумма взыскания составила 1,3 млн руб. — более чем вдвое превысив первоначальный платеж заказчицы.

Мария Хоперская