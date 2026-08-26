Силы ПВО за ночь сбили над Россией 426 БПЛА

В период с 20:00 мск 25 августа до 7:00 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников самолетного типа над 16 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

В Липецкой области при падении беспилотника на жилой дом погибли мужчина и ребенок, еще два человека ранены. В Тамбовской области после атаки БПЛА загорелся логистический центр Wildberries, пострадал один человек. В Воронежской области пострадали два человека, в Белгородской области — трое. В Тульской области при падении обломков беспилотника ранен один мирный житель. В Ростовской области сбили около 40 дронов, обошлось без жертв. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.