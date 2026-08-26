При падении БПЛА на жилой дом в Липецкой области погибли мужчина и ребенок

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Липецкой области уже были инциденты с падением беспилотников на жилые дома. В декабре 2025 года в Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом, но пострадавших и угрозы обрушения не было. Тогда губернатор Игорь Артамонов также сообщал об эвакуации жителей в пункт временного пребывания.

В августе 2026 года в городе Задонске Липецкой области при падении обломков БПЛА пострадали два мужчины 50 и 28 лет, их доставили в больницу. При этом в Задонске были повреждены четыре частных дома, автомобиль и линии электропередачи. В январе 2026 года в Ельце обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, что привело к увеличению числа пострадавших до двух человек, один из них был госпитализирован.