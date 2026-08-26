Пострадали три человека при атаке БПЛА на Белгородскую область
Вооруженные силы Украины атаковали два муниципалитета Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
В поселке Прохоровка два дрона взорвались на территории предприятия. Двоих мужчин госпитализировали с множественными осколочными ранениями. Какое именно предприятие было атаковано, не уточняется.
В районе села Погореловка Корочанского округа дрон ударил по грузовику. Мужчине с осколочным ранением стопы медики оказали помощь на месте.