Власти Анапы опровергли информацию о наборе добровольцев для тушения огня на Утрише

В администрации Анапы опровергли сообщения о наборе волонтеров для тушения пожара в заповеднике «Утриш», которые распространяются в неофициальных каналах. Глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале предупреждает, что подобные инициативы являются несанкционированными и опасными для жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В настоящее время сил и средств МЧС, РСЧС, лесничества и других специализированных служб, по оценке главы города, достаточно. При необходимости группировка будет наращиваться в соответствии с обстановкой. В сложных ландшафтных условиях, особенно в темное время суток, тушением должны заниматься профессионалы с необходимой квалификацией и опытом.

«Любая самодеятельность здесь недопустима и, более того, опасна для жизни»,— отметила Светлана Маслова.

Ранее сообщалось, что в Анапе продолжаются работы по ликвидации пожара на территории заповедника «Утриш». Огонь охватил 3,5 га, распространяется по горельнику 2020 года — горят сухая трава, кустарники, деревья и валежник. Причиной возгорания стало падение беспилотного летательного аппарата. К тушению привлечены 51 человек и 21 единица техники.

Алина Зорина