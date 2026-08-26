Ставропольский край привлечет 660 млрд рублей инвестиций до 2030 года
Пять прорывных проектов Ставропольского края суммарно привлекут 660 млрд рублей инвестиций до 2030 года. Об этом губернатор региона Владимир Владимиров заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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По словам главы региона, речь идёт о проектах в сферах энергетики, туризма, сельского хозяйства, логистики и химической промышленности. «Всего лишь пять проектов — 660 млрд. Это энергетика, туризм, понятно, сельское хозяйство, это сегодняшнее развитие логистики, которую мы имеем, мне только логистика дала 17 тыс. рабочих мест, и химический кластер. Понятно, что у меня Лукойл, ЕвроХим, Газпром и развитие химического кластера. Только они до 2030 года 660 млрд, причём мы уже два из них выполнили — по сельскому хозяйству и по логистике», — цитирует Владимирова пресс-служба Кремля.
Владимиров также напомнил, что «Лукойл» вложит 200 млрд рублей в строительство нового завода по производству удобрений на Ставрополье.