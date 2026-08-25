Мизулина словами «Служу России» прокомментировала отмену концертов Канье Уэста
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила об отмене концертов американского рэпера Канье Уэста, запланированных на 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В своем Telegram-канале она опубликовала соответствующую новость, сопроводив ее лаконичной фразой «Служу России», намекнув на причастность к отмене концертов. Позднее госпожа Мизулина полностью закрыла комментарии к публикации.
Ранее глава ЛБИ неоднократно жестко критиковала Канье Уэста, называя его поклонником Адольфа Гитлера. Она публично выражала серьезную тревогу по поводу того, что рэпер может привезти нацистскую символику в город, который пережил тяжелейшие годы блокады. По мнению Екатерины Мизулиной, проведение шоу в Санкт-Петербурге с участием артиста, делающего скандальные заявления о нацизме, недопустимо.
В «Газпром Арене» подтвердили, что концерт не состоится из-за отсутствия договора аренды площадки. В администрации стадиона отметили, что организатор заявленных концертов — агентство Say Agency — начало рекламную кампанию и продажу билетов, не имея на руках подписанного договора. В агентстве при этом заявили, что направили стадиону подписанный договор и рассчитывают на урегулирование ситуации, а рэпер уже получил предоплату и не отменяет визит в Россию.
Информация о концертах Канье Уэста в Санкт-Петербурге появилась на официальном сайте рэпера и была подтверждена его музыкальным продюсером Джозефом Карре в соцсети X, где также были анонсированы шоу на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Российское концертное агентство Say Agency, которое анонсировало выступления, сообщило, что билеты стоимостью 9 тысяч рублей были раскуплены за час, а интерес к артисту выразился в росте прослушиваний его песен в «Яндекс Музыке» почти в два раза на следующий день после анонса. При этом, по данным на 25 августа 2026 года, на официальном сайте тура Канье Уэста по-прежнему сохраняется анонс концертов в Санкт-Петербурге, и при нажатии кнопки «купить сейчас» происходит переадресация на сайт Say Agency, где доступны места на «Газпром Арене».
Между тем, представители «Газпром Арены» 24 августа 2026 года заявили, что не имеют договора аренды для проведения мероприятия и не являются его организаторами, а Say Agency должно было подписать договор до 27 августа. Генеральный директор Say Agency Анна Субчева, однако, утверждает, что «Газпром Арена» не уведомляла их об изменениях, и концерт состоится, поскольку рэпер Канье Уэст уже получил предоплату и планирует приехать в Россию. По данным СМИ, рэпер мог получить за выступление более 1,5 млрд рублей аванса, который по умолчанию является невозвратным.
В апреле 2026 года Канье Уэст отложил запланированный на 11 июня концерт в Марселе после скандала, связанного с его антисемитскими высказываниями, а ранее ему было отказано во въезде в Великобританию, что привело к отмене фестиваля Wireless. Организаторы фестиваля отметили, что антисемитизм во всех его формах отвратителен, и признали «реальное влияние» высказываний рэпера.