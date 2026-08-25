Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила об отмене концертов американского рэпера Канье Уэста, запланированных на 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В своем Telegram-канале она опубликовала соответствующую новость, сопроводив ее лаконичной фразой «Служу России», намекнув на причастность к отмене концертов. Позднее госпожа Мизулина полностью закрыла комментарии к публикации.

Ранее глава ЛБИ неоднократно жестко критиковала Канье Уэста, называя его поклонником Адольфа Гитлера. Она публично выражала серьезную тревогу по поводу того, что рэпер может привезти нацистскую символику в город, который пережил тяжелейшие годы блокады. По мнению Екатерины Мизулиной, проведение шоу в Санкт-Петербурге с участием артиста, делающего скандальные заявления о нацизме, недопустимо.

В «Газпром Арене» подтвердили, что концерт не состоится из-за отсутствия договора аренды площадки. В администрации стадиона отметили, что организатор заявленных концертов — агентство Say Agency — начало рекламную кампанию и продажу билетов, не имея на руках подписанного договора. В агентстве при этом заявили, что направили стадиону подписанный договор и рассчитывают на урегулирование ситуации, а рэпер уже получил предоплату и не отменяет визит в Россию.