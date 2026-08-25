Пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС регионального характера
Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о присвоении лесному пожару в Ялте статуса природной чрезвычайной ситуации регионального значения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Границы зоны ЧС установлены в пределах Ялтинского горно-лесного заповедника — территории федерального государственного бюджетного учреждения «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым"».
Пожар начался 19 августа. По данным главка МЧС по региону, первоначальная площадь возгорания составляла около 6 га, на следующий день она увеличилась до 10 га. 21 августа из-за погодных условий и ветровой нагрузки площадь пожара выросла до 50 га. Позднее в МЧС не публиковали данные о текущей площади возгорания. Тушение огня продолжается почти неделю.