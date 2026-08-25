У берегов Севастополя произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,9 произошло вечером 25 августа у берегов Севастополя. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марину Бондарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным специалиста, эпицентр землетрясения располагается в 15 км от мыса Фиолент. Сейсмическое событие предварялось тремя слабыми форшоками.

«В 20 часов 46 минут по местному времени зарегистрировано сейсмическое событие природного происхождения с энергетическим классом Кп=9.2 и магнитудой MSH=2.9», — заявила Марина Бондарь.

Алина Зорина