Над Черным морем и несколькими регионами РФ сбили 39 БПЛА

Над акваторией Черного моря и несколькими регионами России ликвидировали 39 беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина