Над Черным морем и несколькими регионами РФ сбили 39 БПЛА
Над акваторией Черного моря и несколькими регионами России ликвидировали 39 беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ
Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря.