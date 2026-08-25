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Над Черным морем и несколькими регионами РФ сбили 39 БПЛА

Над акваторией Черного моря и несколькими регионами России ликвидировали 39 беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина

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