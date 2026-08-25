Горячее водоснабжение в Волгодонске ограничили до 28 августа

В Волгодонске до 28 августа ограничили горячее водоснабжение. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Причиной для перебоев подачи воды стал ремонт тепловых сетей. Под ограничения попали следующие адреса: ул. Морская, д. 50, 60, 62, ул. Советская, д. 47, ул. М.Горького, д. 73, 77, пер. Октябрьский, д. 38/1 и 38/2, ул. Думенко, д. 1, а также ул. Ленина, д. 37, 39, 41, 43, 45.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Волгодонске в связи с капитальным ремонтом водовода на улице Весенняя с 21:00 26 августа будет снижено давление холодного водоснабжения. Ограничения затронут ряд улиц и переулков: Ленина (77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 111, 111а, 113, 115, 117, 119, 120, 120 а, 121, 122, 123, 124), Морская, (114, 112, 110, 108, 106, 104, 102, 100, 96, 116, 118, 122, 124, 126а, 128, 132, 134, 136, 138), 30 Лет Победы, (2, 4, 6, 10, 12, 14, 16), Горького (3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 25, 27, 35, 147, 149, 151, 155, 155а, 157а, 161, 165, 167, 169, 171, 173, 182, 184, 192, 194). В этот список попал и ряд других адресов.

Мария Хоперская