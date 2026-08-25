Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сегодня прибыл в Россию. Об этом в соцсети X сообщила корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По ее словам, господин Рэтклифф прилетел в Москву на самолете ВВС США C-17 для проведения переговоров. С кем именно — не уточняется. Корреспонденту Axios Бараку Равиду ту же информацию передал неназванный американский чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Рэтклифф

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Джон Рэтклифф

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Визит главы ЦРУ в Россию подтвердили источники журналиста кремлевского пула Александра Юнашева. Он писал, что на 25 августа у президента России Владимира Путина «было назначено очень масштабное мероприятие», которое готовили «сотни людей», однако его перенесли. «Учитывая, что мои источники подтвердили, что в Москву прилетел именно глава ЦРУ, теперь мы можем предполагать, ради какой встречи изменили президентский график»,— написал журналист в Telegram-канале.

Сегодня около 10:04 мск в аэропорту Внуково приземлился Boeing C-17 Globemaster III (бортовой номер RCH 4555). Он вылетел из Риги 25 августа в 8:50 мск. В Ригу самолет прибыл из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд), где находится база Эндрюс Морской авиации США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что у него нет информации о прибытии американского самолета во Внуково.