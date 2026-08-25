Во Внуково сел самолет ВВС США

В московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III (бортовой номер RCH 4555). Воздушное судно вылетело из Риги 25 августа около 8:50 мск, следует из данных сервиса Flightradar.

Самолет прибыл в Ригу с американской базы Эндрюс близ Вашингтона. Там же расположен Air Force One — спецборт президента США. Цели полета неизвестны.

Еще один самолет американских ВВС — Gulfstream C-37B — садился во Внуково в феврале 2025 года. Его исходной точкой также была указана база Эндрюс. На нем в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его обменяли на гражданина США Марка Фогеля.