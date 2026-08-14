КНДР назвала предстоящие учения США и Южной Кореи угрозой безопасности

Планируемые США и Южной Кореей военные учения — это «демонстрация агрессии», заявил МИД Северной Кореи. Ведомство утверждает, что Вашингтон готовится к войне с Пхеньяном.

«Штаты не скрывали, что цель этих совместных военных учений — завершить подготовку к реальному военному столкновению с нашей страной, заявив, что они существенно отличаются от учений последних пяти лет и что основное внимание в них уделяется отработке боевых возможностей на основе новых аспектов современной войны»,— указано в комментарии МИДа, опубликованном ЦТАК.

В КНДР считают «обычным явлением злоупотребление властью» со стороны США. В северокорейском МИДе также убеждены, что крупномасштабные военные учения США и Южной Кореи «поднимут уровень нестабильности в сфере безопасности на Корейском полуострове и за его пределами». «Провокационный характер и опасность учений враждебных государств... представляют собой серьезную угрозу для безопасности территории нашей страны и региональной обстановки»,— добавили в министерстве.

Учения Ulchi Freedom Shield стартуют 17 августа и продлятся до 27 августа. В Южной Корее говорили, что ежегодные учения с США носят оборонительный характер и «укрепляют совместную обороноспособность» двух стран.