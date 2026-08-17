Южная Корея и США начали совместные военные учения
Южная Корея и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield (UFS). Они продлятся до 27 августа и будут направлены на повышение боеготовности союзников и «отражение современных угроз». Об этом сообщает «Рёнхап».
Как отмечает агентство, Сеул рассчитывает использовать учения UFS для ускорения процесса возврата оперативного командования войсками в военное время, которое с середины XX века находится под контролем Вашингтона. Администрация президента Ли Чжэ Мёна стремится завершить этот переход до 2030 года или даже раньше. Однако власти США проявляют осторожность, опасаясь, что южнокорейские власти спешат по политическим причинам.
На текущих учениях полевая программа была сокращена: союзники проведут 14 учений батальонного уровня «Щит воина» вместо 17, как в прошлом году. Южнокорейские власти пошли на это для снижения напряженности в отношениях с КНДР. Накануне о сокращении учений сообщил и президент США Дональд Трамп.
КНДР уже резко осудила учения: назвала их подготовкой к войне, и предупредила о возможных ответных мерах. Незадолго до маневров Северная Корея также провела два запуска баллистических ракет малой дальности, отмечает «Рёнхап».
17 августа 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о сокращении масштабов и финансирования совместных военных учений с Южной Кореей, выразив недовольство тем, что маневры портят отношения Соединенных Штатов и КНДР. Он назвал учения «совершенно неуместным и враждебным сигналом» и отметил их дороговизну, большая часть которой оплачивается США. Господин Трамп также подчеркнул, что во время его президентства Пхеньян вел себя «безобидно и уважительно».
За несколько дней до начала учений, 14 августа 2026 года, МИД Северной Кореи заявил, что планируемые США и Южной Кореей военные учения являются «демонстрацией агрессии» и подготовкой Вашингтона к войне с Пхеньяном. В ведомстве убеждены, что крупномасштабные военные учения США и Южной Кореи «поднимут уровень нестабильности в сфере безопасности на Корейском полуострове и за его пределами».
Ранее, 18 августа 2025 года, Южная Корея и США начали ежегодные совместные военные учения, направленные на отработку отражения угроз со стороны Северной Кореи, при этом Сеул перенес почти половину из 40 запланированных мероприятий с августа на сентябрь. В тот же день президент Республики Корея Ли Чжэ Мён приказал министерствам и ведомствам подготовиться к поэтапному выполнению существующих межкорейских соглашений, чтобы приглушить реакцию Пхеньяна.