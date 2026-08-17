Южная Корея и США начали совместные военные учения

Южная Корея и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield (UFS). Они продлятся до 27 августа и будут направлены на повышение боеготовности союзников и «отражение современных угроз». Об этом сообщает «Рёнхап».

Как отмечает агентство, Сеул рассчитывает использовать учения UFS для ускорения процесса возврата оперативного командования войсками в военное время, которое с середины XX века находится под контролем Вашингтона. Администрация президента Ли Чжэ Мёна стремится завершить этот переход до 2030 года или даже раньше. Однако власти США проявляют осторожность, опасаясь, что южнокорейские власти спешат по политическим причинам.

На текущих учениях полевая программа была сокращена: союзники проведут 14 учений батальонного уровня «Щит воина» вместо 17, как в прошлом году. Южнокорейские власти пошли на это для снижения напряженности в отношениях с КНДР. Накануне о сокращении учений сообщил и президент США Дональд Трамп.

КНДР уже резко осудила учения: назвала их подготовкой к войне, и предупредила о возможных ответных мерах. Незадолго до маневров Северная Корея также провела два запуска баллистических ракет малой дальности, отмечает «Рёнхап».