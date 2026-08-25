Долетели до НПЗ

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НЗНП) приостановил работу в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область в ночь на 25 августа. По словам губернатора Юрия Слюсаря, предприятие получило повреждения. В августе 2026 года власти Ростовской области предоставили АО «НЗНП» в аренду земельный участок площадью 265,2 тыс. кв. м для строительства нефтеперабатывающей установки сроком до 31 декабря 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на НПЗ после атаки дронов в июне 2022 года

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области Пожар на НПЗ после атаки дронов в июне 2022 года

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области приостановил работу «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Предприятие получило повреждения в результате воздушной атаки беспилотников. В ночь на 25 августа регион был атакован украинскими беспилотниками. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили порядка 30 дронов. В результате падения обломков повреждения получили четыре частных дома в городе Новошахтинске – в них были выбиты стекла и двери, ущерб получили кровли крыш. Кроме того, в Каменском районе обломки вызвали возгорание леса на 4,5 га, в Красносулинском районе загорелась трава. Никто не пострадал.

Атаки на НПЗ уже случались и ранее — в июне 2022 года, мае 2023, марте и июне 2024, а также в 2025 году. Новошахтинский завод нефтепродуктов — крупнейший нефтеперерабатывающий завод на юге России. Юридическое лицо было зарегистрировано в июле 2004 года, в эксплуатацию завод был введен в 2009 году. Его проектная мощность составляет 7,5 млн т нефти в год.

Как ранее писал «Ъ» со ссылкой на СМИ, в 2014 году собственниками завода стала жена украинского политика Виктора Медведчука Ольга Марченко и гражданская жена украинского депутата Тараса Козака Наталья Лавренюк. 19 февраля 2021 года АО «НЗНП» было включено в санкционный список Украины, как предприятие, поставляющее продукцию в ЛНР и ДНР. В апреле 2021 года новым владельцем компании стал подрядчик «Газпрома» ООО «Петон Инвест Технолоджи» (93% уставного капитала). С июля 2020 года управление обществом осуществляет АО «НЗНП Менеджмент», зарегистрированное в Москве. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», генеральный директор АО «НЗНП Менеджмент» Дмитрий Шуньков.

АО «НЗНП» по итогам 2025 года, как следует из бухгалтерской отчетности компании, получило чистый убыток в размере 6,5 млрд руб. против убытка 1,9 млрд руб. годом ранее. Выручка компании за отчетный период снизилась на 32,8% и составила 97,9 млрд руб. против 145,7 млрд руб. в 2024 году.

На сайте завода отмечается, что уникальным преимуществом компании является наличие собственной независимой от сторонних подрядчиков логистической системы. Она включает пункт приема-сдачи сырой нефти (ППССН), нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону с мощностью отгрузки в 3,5 млн т продукции в год, собственный флот танкеров типа «река-море» и морских накопителей, железнодорожную станцию и грузовой парк.

В 2019 году началась программа модернизации, согласно которой к 2027 году планировалось увеличить производственные мощности, расширить продуктовую линейку, выйти на новые рынки сбыта и обеспечить сотни новых рабочих мест.

Незадолго до атаки стало известно, что региональные власти предоставили АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 265,2 тыс. кв. м для строительства нефтеперабатывающей установки сроком до 31 декабря 2028 года.

В рамках инвестпроекта на территории Красносулинского района планируется возведение ключевых объектов нефтепереработки. В их числе — установка ЭЛОУ АВТ 2,5(III), а также мощности для вторичных процессов: гидрокрекинга вакуумного газойля и гидроочистки дизельного топлива. Кроме того, проект предусматривает строительство объектов общезаводского хозяйства и очистных сооружений завода.

Константин Соловьев