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Информация о минировании суда в Красноармейском районе Кубани оказалась ложной

Информация о минировании здания суда в Красноармейском районе оказалась ложной. Об этом сообщил глава муниципального образования Александр Харитонов.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По словам главы Красноармейского района Краснодарского края, днем 25 августа в единую дежурно-диспетчерскую службу района поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании местного суда. На место выехали специалисты экстренных служб, чтобы провести проверку.

Александр Харитонов сообщил, что информация о минировании суда не подтвердилась. Сообщение оказалось ложным.

Алина Зорина

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