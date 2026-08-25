Информация о минировании суда в Красноармейском районе Кубани оказалась ложной

Информация о минировании здания суда в Красноармейском районе оказалась ложной. Об этом сообщил глава муниципального образования Александр Харитонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По словам главы Красноармейского района Краснодарского края, днем 25 августа в единую дежурно-диспетчерскую службу района поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании местного суда. На место выехали специалисты экстренных служб, чтобы провести проверку.

Александр Харитонов сообщил, что информация о минировании суда не подтвердилась. Сообщение оказалось ложным.

Алина Зорина