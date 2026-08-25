Тахтамукай в Адыгее вошел в топ городов по росту спроса на аренду загородных домов

Этим летом спрос на аренду загородных домов в Тахтамукае вырос на 191% по сравнению с прошлым годом, что позволило поселку войти в десятку лидеров среди малых населенных пунктов России, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Среди загородных объектов наибольший рост бронирований зафиксирован в поселке Тайцы Ленинградской области (+295%), Кольцово Новосибирской области (+291%) и селе Краснотуранск в Красноярском крае (+270%). В первую десятку также вошли Коммунар Ленинградской области (+210%), Павловская Слобода в Подмосковье (+207%), Красноуфимск Свердловской области (+205%), Хомутов Иркутской области (+202%), Усолье Самарской области (+194%), Тахтамукай в Адыгее (+191%) и Дедовичи Псковской области (+190%).

В сегменте квартир лидерами по росту спроса стали Кяхта в Бурятии (+241%), поселок Заречье в Московской области (+207%) и Усть-Кинельский в Самарской области (+176%). Самая доступная посуточная аренда квартир — в Усть-Кинельском (1,7 тыс. руб. за ночь), Бредах — 1,8 тыс. руб., Красюковской — 2,3 тыс. руб.

Стоимость загородных домов варьируется от 3,5 тыс. руб. за ночь в Дедовичах до 31 тыс. руб. в Павловской Слободе. Наиболее бюджетные варианты — Красноуфимск (4,3 тыс. руб.) и Усолье (6,2 тыс. руб.).

Рост интереса к небольшим населенным пунктам, по мнению экспертов, связан с разными сценариями поездок: знакомство с локальной историей, короткие выезды из мегаполисов или отдых на природе у водоемов. Владислава Сакина, коммерческий директор «Авито Путешествий», отметила, что малые города становятся альтернативой популярным направлениям, а посуточная аренда делает такие маршруты более доступными.

Алина Зорина