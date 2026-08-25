В Красноармейском районе Кубани проверяют сообщение о минировании суда

В ЕДДС Красноармейского района поступила информация о возможном минировании здания местного суда. На месте работают оперативные службы, сообщил глава муниципалитета Александр Харитонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По словам чиновника, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу. Специалисты экстренных служб уже приступили к проверке. Глава района призвал жителей сохранять спокойствие.

Алина Зорина