Свердловский министр высказалась против передачи управления школами региону

Министерство образования Свердловской области не сможет оперативно решать задачи по улучшению работы школ в случае получения контроля над всеми образовательными организациями на территории Среднего Урала, заявила журналистам глава ведомства Светлана Тренихина. Ранее ее предшественник на посту министра, действующий ректор Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Юрий Биктуганов рассказал в интервью «Ъ-Урал», что региональные чиновники смогли бы решить проблемы в школах и выстроить в них профориентационную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Тренихина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Светлана Тренихина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«У нас очень большой регион, и для оперативного решения задач в территориях отдаленный центр вряд ли будет эффективен. Все-таки глава муниципалитета — это способ решения оперативных задач прямо на месте, никакой министр, руководитель такой большой системы даже за несколько часов не доедет в самые дальние территории. Мы теряем оперативность в таком случае»,— пояснила госпожа Тренихина.

С этим министр подчеркнула, что ведомство усилит работу со школами по улучшению содержания образования. «Может постараемся внести в критерии оценки эффективности глав муниципалитетов некоторые вопросы, связанные с содержанием школ»,— добавила она.

Светлана Тренихина напомнила, что инициатива о передаче управления школами с муниципального уровня на региональный уже ранее обсуждалась в Министерстве просвещения РФ. «Это уровень компетенции РФ, если такое решение будет принято, будем исполнять»,— заверила она.

Госдума РФ одобрила законопроект, который разрешил передавать школы с муниципального уровня на региональный, в декабре 2022 года. Депутаты отметили, что инициатива позволит создать «условия для внедрения эффективной модели централизованного управления в системе образования». В том же месяце документ подписал президент Владимир Путин.

Ранее Юрий Биктуганов заявил в интервью «Ъ-Урал», что многие главы муниципалитетов не задумываются о решении внутренних вопросов школ и о создании в них условий для перспективного развития. По его словам, ряд мэров и директоров «больше погружены в хозяйство, а не в вопросы качества образования, условий, в которых живет учитель, и его досуга». «Серьезно рассматривалась инициатива по передаче школ в региональное управление, чтобы областное министерство смогло наладить работу, но больше всех возмутились сами же главы»,— пояснил господин Биктуганов. Он добавил, что в случае реализации инициативы мэры лишились бы значимых субсидий.

Василий Алексеев