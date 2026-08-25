Т2 запустил тариф для болельщиков ХК «Авангард» в Краснодаре

T2 расширил географию специального тарифного предложения для болельщиков хоккейного клуба «Авангард». Теперь подключить тариф с эксклюзивными бонусами смогут жители еще четырех регионов: Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Ранее специальное предложение было доступно только в Омске — родном городе клуба. Болельщики смогут получать по 5 Гб за каждую заброшенную шайбу, скидку 5% на матчи и покупки в интернет-магазине клуба и воспользоваться другими уникальными предложениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Т2 Фото: пресс-служба Т2

Тариф «Авангард» создан специально для поклонников хоккейной команды. Предложение объединяет качественную связь Т2 с уникальными привилегиями от ХК. При подключении название сети в телефоне абонента автоматически меняется на AVG, что позволяет болельщикам ежедневно ощущать свою причастность к спортивному комьюнити.

Клиенты с тарифным планом «Авангард» смогут получать следующие спортивные бонусы:

плюс 5 Гб интернета за каждую заброшенную шайбу команды в предыдущем месяце;

скидка 5% на билеты на матчи и покупки в интернет-магазине клуба;

555 приветственных бонусов в программе лояльности Avancard при регистрации номера;

обмен минут и гигабайт на 555 рублей для оплаты билетов и атрибутики.

Среди других преимуществ тарифа — безлимитный трафик на соцсети и мессенджеры и бесплатная подписка на MiXX S на три месяца. На тарифе также доступны все уникальные сервисы Т2, включая платформу безопасности SAFEWALL.

Оформить SIM-карту можно на специальном лендинге, а также в фирменных магазинах клуба в Омске и на стойках продаж во время матчей команды. Тариф доступен и для действующих пользователей оператора. Клиенты Т2 также могут оформить абонементы на связь на 6 и 12 месяцев, которые позволяют экономить до 40%.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2: «Партнерство с ХК "Авангард" — это яркий пример того, как телеком-сервисы могут выходить за рамки стандартных предложений и становиться частью культуры и эмоций болельщиков. Расширение тарифа на Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск — это логичный шаг, ведь армия поклонников «Авангарда» давно вышла за пределы Омска. Мы рады предложить фанатам из новых регионов не просто связь, а полноценную экосистему привилегий, которая делает поддержку клуба еще более ценной и заметной».

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Т2: «Для Т2, как оператора-трендсеттера, важно не просто предоставлять связь, а создавать вокруг нее дополнительные возможности, которые отвечают интересам разной аудитории: от бесплатного интернета и звонков в роуминге до сервисов безопасности, дополнительных преимуществ от партнеров и специальных тарифов. Так мы создаем продукты, которые выходят за привычные рамки телекома и играют по другим правилам, а выигрывают всегда наши абоненты».

krasnodar.t2.ru

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