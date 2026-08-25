ФНС повторно заблокировала счета ФК «Ростов» из-за долгов

Федеральная налоговая служба по Ростовской области вновь заблокировала операции по счетам футбольного клуба «Ростов». Основание — неуплата налогов, сборов, пеней и штрафов. Сведения об этом содержатся в системе «СПАРК».

В арбитражном суде Ростовской области рассматривается иск ФНС о взыскании с АО «ФК Ростов» 2,8 млн руб. пеней за основной налоговый долг клуба. Очередное заседание по делу назначено на 8 сентября.

Ранее сообщалось, что налоговая служба уже приостанавливала операции по счетам «Ростова» в феврале 2026 года, однако весной блокировка была снята.

Согласно отчету Контрольно-счётной палаты Ростовской области, финансовое состояние клуба по итогам 2025 года оценивалось как критическое: чистые активы АО зафиксировали отрицательный баланс в размере 1,9 млрд руб. 13 февраля 2026 года 100 акций «ФК Ростов» перешли в собственность регионального министерства имущественных и земельных отношений. До этого 49 акций принадлежали структуре «Лернако», аффилированной с бывшим президентом клуба Арташесом Арутюнянцем, который покинул свой пост в октябре 2025 года.

Мария Хоперская