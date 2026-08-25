В Крыму будут судить трех участников запрещенной организации

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей села Запрудное Алуштинского городского округа. Они обвиняются в организации деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Следствием установлено, что в 2017 году организация «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и ее региональные подразделения были ликвидированы. Несмотря на это, трое жителей села Запрудное, входившие в состав органа управления районной ячейки, продолжили обеспечивать ее активную деятельность. Одному из обвиняемых также вменяется финансирование экстремистской деятельности — он осуществлял сбор денежных средств в качестве пожертвований и контролировал финансово-хозяйственную деятельность организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ России и ЦПЭ МВД России при силовой поддержке ОМОН «Беркут» Росгвардии. Следствием собрана достаточная доказательственная база, расследование завершено.

Алина Зорина