Число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК превысило 130

При пожаре на территории Амурского газохимического комплекса (АГХК) пострадал 131 человек. Из них 19 госпитализированы, шесть находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АМУРСКИЙ ГХК Фото: АМУРСКИЙ ГХК

Господин Кузнецов уточнил, что 112 пострадавших осматривают медики. По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы МЧС Александра Куренкова в Амурскую область спецбортом направят бригаду врачей, передает «Интерфакс».

Возгорание произошло 25 августа. При пожаре на АГХК погиб гражданин Китая. Информации о причинах ЧП пока нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. В АГХК заверили, что угрозы для жителей прилегающих территорий нет.