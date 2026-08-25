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Число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК превысило 130

При пожаре на территории Амурского газохимического комплекса (АГХК) пострадал 131 человек. Из них 19 госпитализированы, шесть находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Фото: АМУРСКИЙ ГХК

Фото: АМУРСКИЙ ГХК

Господин Кузнецов уточнил, что 112 пострадавших осматривают медики. По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы МЧС Александра Куренкова в Амурскую область спецбортом направят бригаду врачей, передает «Интерфакс».

Возгорание произошло 25 августа. При пожаре на АГХК погиб гражданин Китая. Информации о причинах ЧП пока нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. В АГХК заверили, что угрозы для жителей прилегающих территорий нет.

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