При пожаре на Амурском ГХК погиб гражданин Китая

Составлено ИИ-Ассистентъ

После пожара на Амурском газохимическом комплексе 25 августа возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, при этом прокуратура Амурской области также проводит проверку инцидента. Амурский газохимический комплекс (АГХК) является одним из крупнейших проектов по производству полимеров с производственной мощностью до 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

На Амурском ГХК 27 августа 2025 года уже был случай гибели человека во время испытаний: тогда из-за разрыва шва технологического трубопровода под давлением обвалился грунт и полиэтиленовая труба упала на работника подрядной организации. В 2021 и 2022 годах на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), связанном с АГХК, также происходили пожары, причиной которых была разгерметизация фильтров из-за нарушений в проектировании и техдокументации оборудования от Linde GmbH.

На северо-востоке Китая 22 мая 2026 года произошел взрыв газа на угольной шахте «Люшэньюй» в провинции Шаньси, в результате чего погибли 90 человек и 123 получили ранения; незадолго до этого на шахте было объявлено предупреждение об утечке газа. Руководителей компании, ответственной за шахту, задержали. В 2025 году в Туве в результате обрушения горной выработки погиб рабочий ООО «Лунсин» из Китая.