С начала года на Кубани более 5 тысяч автомобилистов лишили водительских прав

С начала 2026 года на территории Краснодарского края сотрудниками Госавтоинспекции у лиц, лишенных права управления транспортными средствами, физически изъято 5275 водительских удостоверений. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, наиболее частой причиной для лишения прав стало невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения — на этом основании изъято 2076 удостоверений. За управление транспортным средством в состоянии опьянения изъято 1161 удостоверение. За выезд на полосу встречного движения в нарушение правил дорожного движения лишен прав 641 водитель. Еще 440 водителей лишились удостоверений за оставление места ДТП, участниками которого они являлись. За управление автомобилем без государственных регистрационных знаков изъято 297 удостоверений.

Всего с начала 2026 года в Краснодарском крае выдано более 227,5 тыс. российских национальных водительских удостоверений. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 191,7 тыс. Количество выданных прав увеличилось на 35,7 тыс. Наибольшее число удостоверений традиционно выдано на категорию «В», наименьшее — на категории «М» и «DЕ».

Алина Зорина