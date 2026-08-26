«ИИ полезен там, где необходимо быстро обработать большие массивы информации»

Власти Ростовской области намерены применять искусственный интеллект (ИИ) для анализа документов при выдаче разрешений на строительство. Об этом на заседании донского правительства заявил глава минстроя региона Сергей Куц. По его словам, сейчас ИИ в отрасли уже используется, однако его возможности реализованы не полностью. Свое мнение по этому поводу «Ъ-Ростов» высказал гендиректор СЗ «Проект-С-23» (девелопер «Поколение», проект «Донские легенды») Дмитрий Яценко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Заявления об использовании искусственного интеллекта глава министерства строительства, архитектуры и территориального развития Дона сделал не потому, что сегодня модно говорить про ИИ и нейросети. Это соответствует той системной работе, которая ведется в Ростовской области в последние месяцы. Хочу напомнить, что еще в мае этого года в регионе была сформирована комиссия по цифровому развитию и внедрению искусственного интеллекта. Ранее власти Дона сообщали, что нейросети уже применяются для анализа различных ситуаций, оценки последствий управленческих решений и снижения нагрузки на сотрудников.

Это относится не только к органам управления регионом, но и к динамично развивающимся отраслям донской экономики. Строительный комплекс — одна из них. Так, по данным минстроя Ростовской области, здесь за семь месяцев 2026 года введено 1 млн 346 тыс. кв. м жилья и 441 тыс. кв. м нежилой недвижимости. Общий ввод составил почти 1,8 млн кв. м. Градостроительный потенциал региона сегодня оценивается в 13 млн кв. м. Интерес инвесторов сохраняется: с начала года запущено 37 новых объектов общей площадью 439 тыс. кв. м. — на 24% больше, чем годом ранее. Учитывая объемы, потенциал отрасли и ставку на комплексное развитие территорий (КРТ) более активное внедрении ИИ выглядит совершенно логичным.

Искусственный интеллект серьезные игроки рынка уже используют в работе над девелоперскими проектами. В первую очередь, ИИ полезен там, где необходимо быстро обработать и сопоставить большие массивы информации: градостроительную и проектную документацию, технические задания, нормативную базу, замечания различных участников проекта, бюджеты и сроки. ИИ помогает находить противоречия между документами, проверять полноту требований, сопоставлять проектные решения с нормативами и оперативно анализировать последствия изменений законодательства.

Поэтому применение ИИ при выдаче разрешений на строительство мы оцениваем положительно. На мой взгляд, наибольший эффект может быть достигнут на этапе первичной проверки комплектности и соответствия документов формализованным требованиям. Это позволит в несколько раз сократить количество технических замечаний и повторных циклов рассмотрения. При этом окончательное решение, особенно по сложным градостроительным и правовым вопросам, должно оставаться за квалифицированным специалистом.

Опыт показывает, что основная проблема сегодня не в самой процедуре выдачи разрешения, а в необходимости одновременно учитывать большое количество взаимосвязанных требований различных нормативных документов и ведомств.

Таким образом, чем лучше государственные информационные системы будут интегрированы между собой и чем больше проверок будет происходить автоматически, тем более быстрым, предсказуемым и прозрачным станет для застройщиков весь процесс анализа документов при выдаче разрешений на строительство и их получение».