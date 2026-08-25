Губернатор Ставрополья отчитался о рекородном урожае на встрече с Путиным в Кремле

Президент России Владимир Путин 25 августа провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона сообщил о рекордном урожае, инвестициях и развитии агропромышленного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kremlin.ru Фото: Kremlin.ru

По словам Владимирова, в 2025 году Ставрополье получило более 10 млн тонн урожая. «Ни в Советском Союзе, ни в постсоветское время никогда такого не было», — сказал губернатор.

Он также отметил рост отечественной селекции. По его словам, регион почти в пять раз увеличил объем российской селекции. В частности, в крае уже начали производить семена сахарной свеклы.

Говоря о ситуации в 2026 году, Владимиров сообщил, что весной в регионе выпала практически годовая норма осадков. Несмотря на это, последствия подтоплений оказались значительно меньше, чем в 2017 году. Тогда были подтоплены 26 тыс. домовладений, в этом году — 32, причем вода зашла в дома примерно на 30 см. На выплаты за утрату имущества и социальную поддержку жители получили около 65 млн рублей против 6,8 млрд рублей после наводнения 2017 года.

Площадь Ставропольского края составляет 6,6 млн га, из которых 4,1 млн га приходится на сельскохозяйственные земли. Зерновой клин занимает 2,4 млн га, еще около 1,5 млн га — пастбища.

Отдельно губернатор рассказал о проблеме опустынивания земель на востоке края. По его словам, процесс затрагивает сотни тысяч гектаров, ежегодно площадь опустынивания увеличивается примерно на 8 тыс. га. Вместе с федеральными властями регион разрабатывает программу борьбы с этим явлением.

Владимиров также сообщил о росте инвестиций в край. По его словам, Ставрополье на протяжении последних десяти лет ежегодно увеличивает объем инвестиций. В рамках поручения правительства о создании пяти прорывных проектов в каждом регионе СКФО для края определены проекты общей стоимостью 660 млрд рублей. Они связаны с энергетикой, туризмом, сельским хозяйством, логистикой и химической промышленностью.

Два из пяти проектов, по словам губернатора, уже реализованы — в сельском хозяйстве и логистике. Развитие логистики, как отметил Владимиров, обеспечило 17 тыс. рабочих мест.

Продолжают расти инвестиции в туризм. Если в 2013 году, по словам губернатора, вложения в средства размещения были практически нулевыми, то сейчас в регионе создается около 9 тыс. мест размещения. Инвесторы также активно вкладываются в сельское хозяйство, в частности в садоводство и производство овощей закрытого грунта.

Владимиров сообщил, что Ставрополье вошло в пятерку российских регионов по производству яблок. Площадь новых садов составляет около 600 га, объем инвестиций в них оценивается примерно в 3 млрд рублей.

Развивается и экспорт аграрной продукции. В частности, в этом году из Ставрополья в Индию планируется экспортировать 500 тыс. саженцев яблони. Всего регион производит около 5 млн саженцев.

В химической промышленности губернатор отметил планы по строительству нового завода по производству удобрений мощностью 1,5 млн тонн в год. По его словам, инвестиционные проекты в крае также реализуют «Лукойл», «ЕвроХим» и «Газпром».

Валерий Климов