В отношении бывшего президента Армении Кочаряна возбудили дело по трем статьям
Генпрокуратура Армении возбудила против бывшего президента республики Роберта Кочаряна уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями, получении взятки и отмывании денег. По делу проходят еще девять человек, в том числе один из сыновей бывшего главы государства.
Роберт Кочарян
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Согласно пресс-релизу ведомства, в отношении Роберта Кочаряна ведется расследование по фактам злоупотребления должностными полномочиями (три эпизода), получения взятки в особо крупных размерах (два эпизода) и отмывания денег в особо крупных размерах (четыре эпизода). В числе подозреваемых указаны сын бывшего президента Седрак Кочарян, экс-министр обороны Серж Саргсян, бывший премьер-министр Андраник Маркарян и бывший мэр Еревана Гагик Бегларян.
Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. На июньских выборах в парламент возглавляемая им партия «Армения» набрала 9,92% голосов и получила 12 мандатов. В том же месяце ему запретили выезд из страны, а вскоре возбудили уголовное дело. Сегодня Роберт Кочарян и его старший сын Седрак были задержаны. Антикоррупционный комитет Армении обвинил экс-президента в использовании служебного положения для присвоения государственной собственности и покупки объектов общественного и экономического значения по ценам ниже рыночных.
Уголовное дело в отношении Роберта Кочаряна было возбуждено после того, как 17 июня 2026 года ЦИК Армении разрешил его уголовное преследование, лишив его депутатской неприкосновенности. Обвинения, касающиеся злоупотребления служебным положением в период с 2004 по 2009 год, и отмывания денег, прокуратура запрашивала у ЦИК по поручению премьер-министра Никола Пашиняна.
В июне 2026 года Роберту Кочаряну также запретили выезд из Армении, когда он пытался покинуть страну с частным визитом. На парламентских выборах 7 июня 2026 года возглавляемый им блок «Армения» занял третье место, набрав 9,92% голосов и получив 12 мандатов. Однако сам Роберт Кочарян в 2021 году уже отказывался от депутатского мандата после того, как его блок получил 21,9% голосов, чтобы иметь возможность претендовать на пост премьер-министра.