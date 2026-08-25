В отношении бывшего президента Армении Кочаряна возбудили дело по трем статьям

Генпрокуратура Армении возбудила против бывшего президента республики Роберта Кочаряна уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями, получении взятки и отмывании денег. По делу проходят еще девять человек, в том числе один из сыновей бывшего главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Кочарян

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Роберт Кочарян

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу ведомства, в отношении Роберта Кочаряна ведется расследование по фактам злоупотребления должностными полномочиями (три эпизода), получения взятки в особо крупных размерах (два эпизода) и отмывания денег в особо крупных размерах (четыре эпизода). В числе подозреваемых указаны сын бывшего президента Седрак Кочарян, экс-министр обороны Серж Саргсян, бывший премьер-министр Андраник Маркарян и бывший мэр Еревана Гагик Бегларян.

Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. На июньских выборах в парламент возглавляемая им партия «Армения» набрала 9,92% голосов и получила 12 мандатов. В том же месяце ему запретили выезд из страны, а вскоре возбудили уголовное дело. Сегодня Роберт Кочарян и его старший сын Седрак были задержаны. Антикоррупционный комитет Армении обвинил экс-президента в использовании служебного положения для присвоения государственной собственности и покупки объектов общественного и экономического значения по ценам ниже рыночных.