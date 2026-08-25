Апартаменты в Крыму подорожали на 20% за год

Средняя цена квадратного метра двухкомнатных апартаментов в Крыму и Севастополе в августе 2026 года выросла на 20% год к году — до 425,6 тыс. руб. При этом покупатели стали более избирательными на фоне увеличения предложения в новостройках. Такие данные приводят агентство недвижимости «Бест-Новострой» и девелоперская компания ООО «РНКБ Развитие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В августе на рынке находилось 21,1 тыс. квартир и апартаментов, что более чем на четверть превышает показатель годом ранее. Наиболее существенно выросло предложение четырехкомнатных объектов — на 152%. Число доступных трехкомнатных лотов увеличилось на 69%, двухкомнатных — на 43%.

Наиболее заметно подорожали двухкомнатные объекты. Средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов этого формата увеличилась на 22%, до 243,7 тыс. руб. При этом динамика цен различается в зависимости от юридического статуса недвижимости. Квартиры за год подорожали на 25–33%, тогда как изменение стоимости апартаментов оказалось менее выраженным — от снижения на 1% для трехкомнатных объектов до роста на 20% для двухкомнатных.

Предложение апартаментов в начале августа составило 4,849 тыс. объектов, увеличившись на 23% за год. Более половины экспозиции — 52% — приходится на студии. Еще 34% составляют трехкомнатные апартаменты, на двухкомнатные приходится около 10%. Остальные форматы занимают нишевую долю.

Средняя цена квадратного метра двухкомнатных апартаментов достигла 425,6 тыс. руб., увеличившись на 20%. Студии подорожали на 9%, до 407 тыс. руб., однокомнатные — на 4%, до 387,7 тыс. руб. Единственным форматом, где показатель снизился, стали трехкомнатные апартаменты — на 1%, до 399,6 тыс. руб.

На рынке квартир наибольшая доля предложения приходится на однокомнатные объекты — 47%. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры занимают 29 и 9% экспозиции соответственно. Число четырехкомнатных квартир увеличилось на 163%, однако этот сегмент остается самым небольшим: в продаже находится около 50 объектов при средней цене квадратного метра 377,9 тыс. руб. Доля студий за год сократилась на 4%.

Средневзвешенная цена квадратного метра квартир в зависимости от формата находится в диапазоне от 218,6 тыс. руб. для двухкомнатных объектов до 309,7 тыс. руб. для студий.

Вячеслав Рыжков