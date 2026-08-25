Жители Кубани более 3,2 тыс. раз воспользовались страховкой почтовых посылок

Жители Краснодарского края с апреля 2026 года оформили услугу «Защита посылок» при отправке почтовых грузов 3,2 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Почта России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сервисная услуга, запущенная в апреле 2026 года, предусматривает страхование сроков доставки и возврата посылок. В случае задержки контрольного срока пересылки более чем на три дня либо возврата отправления отправителю по любой причине клиент может получить компенсацию до 2 тыс. руб. В эту сумму входит стоимость пересылки и расходы на обратную доставку.

Как уточнили в компании, наибольшее количество страховок оформлено в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Мостовском районе.

Александра Локтионова