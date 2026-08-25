Лукашенко анонсировал встречу с Путиным и Мишустиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Господин Лукашенко сообщил, что планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем (с Денисом Мантуровым.—"Ъ") согласовать»,— рассказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко поблагодарил российского вице-премьера за поддержку Белоруссии по важным направлениям в промышленности. Он назвал промышленность «основой любой экономики». «И у вас, и у нас. Мы — экспортно ориентированная страна. У вас и экспорт, и внутреннее развитие огромное»,— добавил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом 26 июня. В тот же день президенты России и Белоруссии провели встречу в резиденции Владимира Путина на Валдае в Новгородской области. Переговоры глав двух государств шли два дня подряд. Они обсуждали в том числе ситуацию на Украине, говорили в Кремле.