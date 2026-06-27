Путин и Лукашенко продолжили переговоры на Валдае
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение в резиденции на Валдае в Новгородской области. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
«Я могу подтвердить: действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае»,— сказал он (цитата по ТАСС). Повестка переговоров не разглашается.
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 26 июня. В тот же день он встретился с Владимиром Путиным на Валдае. Президенты стран обсудили повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, совместные проекты, а также вопросы региональной безопасности.