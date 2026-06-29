Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко на Валдае

Президент России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи на Валдае обсудили стратегические вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, затрагивалась в том числе Украина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое имело место в пятницу и в субботу на Валдае»,— уточнил господин Песков на брифинге, не приведя других подробностей.

На вопрос о том, передавал ли господин Лукашенко российскому коллеге послание от Владимира Зеленского, пресс-секретарь ответил отрицательно.

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 26 июня. В тот же день президенты России и Белоруссии провели встречу в резиденции Владимира Путина на Валдае в Новгородской области. Переговоры президентов двух стран продолжились 27 июня.