Путин провел встречу с Лукашенко на Валдае

Президент России Владимир Путин провел встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в резиденции на Валдае в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Главы государств обсудили повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, совместные проекты, а также вопросы региональной безопасности, отмечается в сообщении Кремля.

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут продолжить переговоры 27 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «РИА Новости».

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 26 июня. Предыдущая встреча президентов прошла 29 мая во время саммита Евразийского экономического союза в Астане.