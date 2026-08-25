Обеспеченность минеральными удобрениями к осенней посевной на Кубани составляет около 30%

Обеспеченность сельхозпроизводителей Краснодарского края минеральными удобрениями для проведения осенних полевых работ 2026 года на текущую дату составляет 28,6%. Работа по формированию запасов продолжается, сообщили «Ъ-Кубань» в краевом министерстве сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Основные поставщики удобрений в регион — «ФосАгро», «Уралхим» и расположенный в Краснодарском крае завод «Еврохим — Белореченские минеральные удобрения». Все предприятия основных производителей, поставляющих продукцию в регион, находятся на территории России.

В минсельхозе края также сообщили, что отечественная селекция позволяет практически полностью закрывать потребность аграриев Кубани в семенах основных сельхозкультур. Исключение составляют семена сахарной свеклы, по которым также ведется работа по увеличению обеспеченности. Отечественными семенами засевается около 100% площадей озимых зерновых культур, включая рис, около 80% площадей сои и 50–60% площадей кукурузы и подсолнечника. Доля отечественных семян сахарной свеклы составляет 19%.

Власти увеличивают использование семян высоких репродукций. В 2025 году элитными семенами в крае было засеяно 851 тыс. га против 798,9 тыс. га годом ранее. На пшеницу пришлось 697 тыс. га против 620,4 тыс. га в 2024 году. За пять лет площадь посевов элитными семенами увеличилась почти на 14%.

Селекционная продукция кубанских производителей также поставляется за рубеж. На экспорт направляются семена пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, риса и льна. Основными покупателями являются страны СНГ — Узбекистан, Казахстан, Туркмения и Белоруссия. Небольшие объемы поставляются в Пакистан и Турцию.

Для поддержки семеноводства власти края субсидируют сельхозпроизводителям часть затрат на приобретение элитных семян. В 2026 году на эту программу предусмотрено 404,5 млн руб. В 2025 году было освоено 272,3 млн руб., в 2024 году — 394,4 млн руб.

С 2023 года в регионе также компенсируется часть затрат на приобретение оригинальных и элитных семян картофеля и овощных культур. В 2026 году на эти цели предусмотрено 93,2 млн руб. против 44,5 млн руб. в 2025 году и 43,2 млн руб. годом ранее.

Еще 15,3 млн руб. в 2026 году направят на компенсацию затрат на приобретение гибридных семян сахарной свеклы отечественной селекции. Такой же объем финансирования по этому направлению предусматривался в 2024 и 2025 годах.

Вячеслав Рыжков