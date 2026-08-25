Проект мусоросортировочного комплекса «Анапа» получил заключения двух госэкспертиз

Проект комплекса по обращению с отходами (КПО) «Анапа», который планируется построить в Крымском районе Краснодарского края, получил положительные заключения повторной государственной и государственной экологической экспертиз. Об этом сообщили «Эксперту Юг» в пресс-службе ППК «Российский экологический оператор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Заключение повторной госэкспертизы проектно-сметной документации первого этапа выдано 14 июля, экологической — 7 августа. Согласно дорожной карте, утвержденной губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым 15 июля 2026 года, ввести комплекс в эксплуатацию планируется в феврале 2029 года.

Концессионное соглашение по проекту было заключено 16 мая 2024 года между министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и ООО «Региональный оператор — КК». Изначально завершить строительство и запустить объект планировалось в 2026–2027 годах, однако сроки реализации были перенесены.

Мощность комплекса по обработке твердых коммунальных отходов составит 300 тыс. тонн в год, по утилизации — 110 тыс. тонн, по размещению — 250 тыс. тонн. КПО будет обслуживать Анапу, Славянский, Темрюкский, Красноармейский и Крымский районы.

Ожидается, что запуск комплекса позволит Краснодарскому краю вдвое увеличить показатели по снижению объемов захоронения отходов в рамках нацпроекта «Экология», а долю обрабатываемых ТКО довести до 100%.

Вячеслав Рыжков