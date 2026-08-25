Жительница Хакасии отправляла террористические материалы ребенку из Туапсе

2-й Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Саяногорска к шести годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и публичное оправдание терроризма. Дело было расследовано сотрудниками ФСБ и Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным силовых ведомств, женщина использовала Telegram для распространения материалов с идеологией запрещенной террористической организации и вовлечения других людей в ее деятельность. В ходе расследования сотрудники УФСБ по Хакасии совместно с коллегами из Краснодарского края установили несовершеннолетнего жителя Туапсе, которому фигурантка направляла материалы с демонстрацией действий лиц, совершивших теракты, а также инструкции по изготовлению средств поражения.

Уголовное дело было возбуждено ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма») и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Суд назначил обвиняемой шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. После освобождения ей также запрещено заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и иных материалов, а также администрированием сайтов и мессенджеров в интернете.

Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков