В Краснодаре топливо утром 25 августа доступно на 70 АЗС

В Краснодаре по состоянию на утро 25 августа работают 70 автозаправочных станций. При этом ситуация в течение дня может меняться, сообщили в МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-92 доступен на 36 АЗС, АИ-95 — на 35, АИ-100 — на пяти. Дизельное топливо продают на 64 заправках.

Топливо отпускают, в частности, на станциях сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть» и Atan. Заправки работают на улицах Лизы Чайкиной, Московской, Котовского, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинского, Российской, Мачуги, Крупской, Ростовском шоссе и других улицах города, а также на выездах из Краснодара.

На некоторых АЗС собственники ввели ограничения на продажу топлива: его отпускают только непосредственно в баки автомобилей.

Еще 36 автозаправок временно не реализуют топливо. Девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Вячеслав Рыжков