Предпринимательницу из Сочи осудили за хищение у граждан 140 млн рублей

Центральный районный суд Сочи приговорил местную предпринимательницу к восьми годам лишения свободы за хищение более 140,6 млн руб. у граждан под видом участия в электронных торгах недвижимостью. Суд признал ее виновной по 39 эпизодам мошенничества, а также в легализации денежных средств, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии суда, с декабря 2022 года по август 2023 года фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем и генеральным директором ООО «Авеллум-Консалт», предлагала гражданам приобрести недвижимость по цене ниже рыночной через электронные аукционы. Для этого она предоставляла документы с недостоверными сведениями о выставленных на торги объектах и своих полномочиях.

Как установил суд, предложенные квартиры фактически предметом торгов не являлись. Чтобы создать видимость проведения аукционов, предпринимательница передавала клиентам подложные протоколы и фиктивные агентские договоры, содержавшие сведения о внесении задатков и победе покупателей в торгах.

Полученные от граждан деньги, предназначенные якобы для участия в аукционах и приобретения недвижимости, обвиняемая присвоила. Общая сумма ущерба составила 140,64 млн руб.

Суд назначил ей восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В доход государства конфискованы денежные средства на сумму 15,99 млн руб. Гражданские иски о возмещении имущественного ущерба на общую сумму 71,49 млн руб. удовлетворены.

Ранее, в ноябре 2020 года, фигурантка уже привлекалась к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Нынешний приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков